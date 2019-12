Il weekend della 16esima giornata di Serie A si avvicina, con tante novità di formazione in arrivo dai centri sportivi e dalle conferenze stampa degli allenatori. L'capolistasi prepara a far visita alla Fiorentina in piena emergenza a centrocampo e sulle fasce, dove i favoriti per una maglia da titolare sono. Lasenza gli squalificati Cuadrado e Pjanic recupera a tempo di record, mentre in attaccoè in vantaggio su Higuain nel solito ballottaggio per fare coppia con Cristiano Ronaldo. Ok Milinkovic enella Lazio, l'Atalanta deve rinunciare ancora a Zapata e Ilicic. All'esordio il Napoli di Rino Gattuso, che torna al passato: pronto un 4-3-3 con Insigne ala sinistra,in pole su Mertens come centravanti e il testa a testasulla destra.