Scorri verso il basso per consultare le probabili formazioni.

che prenderà il via già nella serata di venerdì 17 febbraio con il super Napoli che fa visita al Sassuolo. Non ci sono big match nel 22esimo turno ma si tratta di una giornata chiave dopo il ritorno delle coppe e che si concluderà lunedì con il posticipo Torino-Cremonese.Tanti i dubbi di formazione. Il Napoli perde Raspadori e non cambia, Spalletti resta con l'11 titolare, mentre Berardi è in dubbio per il Sassuolo. Nel Milan restano in bacino di carenaggio Tomori e Bennacer mentre sulla trequarti De Ketelaere potrebbe essere preferito a Diaz. L'Inter vuole ripartire e pensa a scoppiare la LU-LA, Dzeko è pronto a tornare titolare. Ansia Dybala per la Roma con l'argentino che ha giocato solo un tempo in Europa League. Dalla competizione europea è uscito rinvigorito Vlahovic che ha segnato ma potrebbe essere risparmiato per la trasferta sul campo dello Spezia.Sassuolo-Napoli, venerdì ore 20.45Sampdoria-Bologna, sabato ore 15Monza-Milan, sabato ore 18Inter-Udinese, sabato ore 20.45Atalanta-Lecce, domenica ore 12.30Fiorentina-Empoli, domenica ore 15Salernitana-Lazio, domenica ore 15Spezia-Juve, domenica ore 18Roma-Verona, domenica ore 20.45Torino-Cremonese, lunedì ore 20.45