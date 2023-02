Sassuolo-Napoli apre la 23esima giornata di Serie A con l'anticipo di venerdì 17 febbraio che prenderà il via alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono primi a +15 sulla seconda e intravedono il traguardo dello scudetto sullo sfondo, ma i neroverdi di Dionisi non vogliono replicare il 4-0 subito all'andata (tripletta di Osimhen) e dopo il pari con l'Udinese hanno necessità di nuovi punti salvezza. Non sarà presente il grande ex-Giacomo Raspadori che si è fermato per un infortunio muscolare alla coscia



DOVE VEDERLA - Sassuolo-Napoli, calcio d'inizio alle 20.45 di venerdì 17 febbraio al Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. In streaming la partita sarà visibile su smartphone, tablet e pc grazie all'app e sulla piattaforma di Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurientè. All. Dionisi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.