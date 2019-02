Si torna in campo per la 24esima giornata. Archiviati le coppe europee, ecco le probabili formazioni per questo turno di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Ci sono novità di formazione per la Juve, perché rischia di riposare ancheoltre a Matuidi: è pronto Emre Can. E occhio anche a Chiellini. Ancora Zielinski nel Napoli, non riposa Dzeko nella Roma, tridente Suso, Piatek, Calhanoglu nel Milan. Nell'Inter il ballottaggio è tra Joao Mario e Nainggolan, mentre può recuperarenella Lazio (si è allenato con la squadra).