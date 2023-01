Dopo un lunga settimana non priva di sorprese fra ottavi di finale di Coppa italia e Supercoppa Italianacon le gareper un altrettanto lungo weekend che partirà sabato alle 15 cone terminerà addirittura martedì sera con il posticipo e big match delle 20.45Tantissimi i dubbi di formazione legati anche agli impegni infrasettimanali appena conclusi come ad esempio la scelta diper, rimasto fuori in extremis dalla Supercoppa, ma pronto per rimettere minuti nelle gambe.chiederà l'ennesimo sforzo stagionale a, apparso un po' stremato nelle ultime uscite, ma privo di un vero ricambio.si è dimostrato insostituibile per Massimilianoche lo confermerà conmentre il dubbio più grande resta la scelta chedovrà compiere sul caso. No alle mezze misure: o in campo o in tribuna.ECCO NELLA NOSTRA GALLERY TUTTE LE 20 PROBABILI FORMAZIONIMontipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric.