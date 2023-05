SCORRI PER TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 35ESIMA GIORNATA

La tre giorni di semifiniali di coppe europee si è conclusa con un altalena di grandi emozioni fra chi ha portato a casa un primo piccolo successo come, chi sorride a metà come lache all'ultimo ha riacciuffato una gara che sembrava compromessa e chi invece si lecca le ferite come. Non c'è però tempo per respirare dato che il campionato e la Serie A tornano immediatamente a coinvolgere i nostri club e alloraLazio-Lecce ore 20.45Salernitana-Atalanta ore 15Spezia-Milan ore 18Inter-Sassuolo ore 20.45Verona-Torino ore 12.30Fiorentina-Udinese ore 15Monza-Napoli ore 15Bologna-Roma ore 18Juventus-Cremonese ore 20.45Sampdoria-Empoli ore 20.45non sarà rischiato da Stefano Pioli e il suo Milan dovrà ancora fare a meno della sua stella per cui se ci saranno chance di recupero saranno tenute tutte per l'Euroderby di ritorno. Al suo posto chance perconche potrebbe partire al posto di Brahim Diaz. Anche l'Inter confermerà il riposo del guerriero perconpronti a partire dal 1' anche contro il Sassuolo che avràin campo. Vlahovic potrebbe partira dalla panchina in favore diKean perché il ritorno della semifinale col Siviglia è più importante della gara con la Cremonese. Stesso discorso per Mourinho con la gestione diche partirà ancora dalla panchina in vista del ritorno col Leverkusen e al suo posto chance per. Infine nel Napoli già campione si rivedeal posto dell'infortunatoe nella Lazio sarà confermatoin attacco nonostante il momento no.