Pronta a iniziare la 18esima giornata di Serie A. Tante novità di formazione in arrivo dai centri sportivi e dalle conferenze stampa degli allenatori. Si comincia con il derby di Roma: vanno verso la conferma, con Reina e Pau Lopez in porta e Caicedo-Immobile in attacco per Inzaghi, mentre Fonseca punterà ancora su Pellegrini trequartista. Ibrahimovic torna dal primo minuto nel, Mertens ci prova per il. Perpoche sorprese tra i nerazzurri, mentre Pirlo, che deve fare a meno di Dybala, dovrebbe recuperare McKennie e Chiesa.