Stagione finita per Joao Felix. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha riportato un problema alla coscia sinistra rimediato nell'ultima giornata contro l'Espanyol. Ad annunciarlo, è lo stesso attaccante portoghese sul suo profilo Instagram: "Purtroppo, la notizia non è quella che desideravo dare. È con profonda tristezza che mi vedo impossibilitato ad aiutare la squadra in questo finale di stagione. Non mi resta che tifare l'Atleti da fuori e lavorare duro durante il mio periodo di guarigione, per tornare in campo più forte".