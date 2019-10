Diego Costa si è dichiarato colpevole di un crimine fiscale da 1,1 milioni di euro e, per questo, avrebbe accettato una pena di 6 mesi di reclusione convertibile in una multa. A riportarlo è El Mundo, che riporta i dettagli di quanto imputato a Costa: l'attaccante dell'Atletico Madrid non avrebbe versato al Fisco spagnolo una somma di 800.000 euro al momento della firma di un contratto pubblicitario con Adidas nel 2014. Nello stesso periodo Diego Costa si stava trasferendo dai Colchoneros al Chelsea ma, prima del passaggio, avrebbe dovuto versare la cifra indicata dal Fisco. Gli avvocati del giocatore hanno riportato che Costa avrebbe dichiarato detta somma una volta trasferitosi in Inghilterra e quindi come residente nel Regno Unito.