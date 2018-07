La Fiorentina può prendere Marko Pjaca solo in prestito con diritto di riscatto: la formula, anticipatavi da Calciomercato.com, deve però convincere i bianconeri. Niente obbligo, così Corvino aspetta per vedere se ci sarà un’apertura dalla Juventus, altrimenti scatterà il piano B. Da parte del giocatore c’è gradimento per il trasferimento a Firenze, ma i viola non possono fossilizzarsi su un’unica pista. Come riporta Il Corriere dello Sport, la settimana che si apre oggi è quella decisiva per i tasselli mancanti. Le alternative sono sempre De Paul e Berardi, ma per entrambi il prezzo è alto. Anche se l’interesse ora è scemato, c’era stato un sondaggio per Edmilson Junior.