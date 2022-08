Il processo a Mendy prosegue e sta rivelando sempre più orrori da parte del giocatore che aveva a disposizione anche dei complici. Quello che lo aiutava di più era un certo Saha. Ora Louis Saha, ex giocatore di Lazio e Manchester United, ha tenuto a precisare che si tratta di un'altra persone. "Vorrei che il Sun precisasse che il Saha di cui si parla è Saha Matturie e non me. Siate corretti con me e non lasciate che venga il dubbio alla gente".