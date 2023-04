, che sospende momentaneamente la punizione in termini di punti (-15) nella classifica dell'attuale campionato di Serie A nei confronti dellaper il filone sulle plusvalenze del processo sportivo e rinvia nuovamente ogni tipo di verdetto alla Corte di Appello Federale,- prevista per il prossimo 4 giugno -Lasciando in eredità una classifica sub-judice e, teoricamente, rimandando i tempi di una sanzione nei confronti della Juve alla stagione prossima., che parla di rinvio alla Corte di Appello Federale "con nuova composizione" e dunque con giudici differenti rispetto a coloro i quali - Torsello in testa - avevano comminato il -15 in classifica giudicando troppo morbida la richiesta di -9 del Procuratore Federale Chiné,(se verrà evidenziato un carattere d'urgenza), nel corso della quale verrà richiesto - come recita il dispositivo emesso dal Collegio di Garanzia del Coni - di rideterminare le responsabilità dei singoli amministratori della Juve in carica al momento dei fatti contestati ed eventualmente la nuova sanzione. Fin qui il discorso appare lineare, maVa considerato poi che, dal momento della nuova decisione della Corte di Appello Federale, le parti avrebbero 30 giorni a disposizione per presentare eventuale ricorso e tornare per una seconda volta al terzo grado di giudizio, il Collegio di Garanzia del Coni, che di conseguenza avrà poi sessanta giorni per fissare un'altra udienza.- In parole povere,, ai rapporti con gli agenti e alle partnership sospette con alcune società. Giunti alla chiusura delle indagini,e solo allora il procuratore potrà pronunciarsi optando per un nuovo rinvio a giudizio o per un'archiviazione., come quella che l'esito dell'uno condizioni la conclusione dell'altro. Considerazioni, suggestioni, ragionamenti: la stagione 2022/2023 del calcio italiano rischia di rivelarsi infinita, con conseguenze in un modo o nell'altro su quella che verrà.