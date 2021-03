Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ieri eliminata dalla Champions League per mano del Porto, era oggi in tribunale, a Torino, per testimoniare al processo Last Banner contro una decina di esponenti della tifoseria organizzata (inchiesta partita per capire legami tra i gruppi di ultras e la malavita). Queste le parole del numero uno bianconero: "Nel 2016 impartii la direttiva di presentare denunce ogni volta che ci fossero i presupposti. I comportamenti minacciosi ed estorsivi verso Alberto Pairetto, il nostro Slo, furono i più gravi. Lui arrivò al punto di non sopportazione. Ed ebbe il nostro pieno supporto".



Il 2016, anno citato da Agnelli, fu quello della morte di Raffaello Bucci, ex ultrà e all'epoca collaboratore dei bianconeri, e delle indagioni sulle possibili infiltrazioni di persone affiliate alla 'ndrangheta nella curva.