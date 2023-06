Slitta l'udienza di Andrea Agnelli per il processo sugli stipendi, rapporti con gli agenti e partnership che ha coinvolto la Juventus. L'ex presidente bianconero, che a differenza del club non ha trovato l'accordo con la Procura Federale, era atteso per giovedì 15 giugno, ma l'udienza è stata rinviata al 27 giugno per 'improrogabili impegni di lavoro' dello stesso Agnelli.



La Juve aveva trovato l'accordo per con la Procura Figc e a seguito del patteggiamento aveva chiuso la vicenda con una multa da 718mila euro e nessuna ulteriore penalizzazione in classifica, né nella stagione appena conclusa né in quella del prossimo campionato, in cambio dello stop a eventuali ricorsi anche sul fronte plusvalenze. Agnelli invece, già inibito per 24 mesi per il filone plusvalenze, ha scelto un percorso diverso e a differenza degli altri dirigenti ed ex dirigenti juventini non aveva patteggiato, con il dibattimento per il processo previsto per il 15 giugno e ora slittato al 27 dello stesso mese.