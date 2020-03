La situazione dovuta al Coronavirus ha logicamente risvolti molto più gravi rispetto a quelli legati al mondo dello sport. Uno degli effetti collaterali del decreto del premier Conte, però, è stato quello di confermare lodel campionato di Serie A sino al 3 aprile. Uno stop per la verità chiesto a gran voce anche dal mondo dello sport, con i presidenti delle federazioni degli sport professionistici schierati all'unanimità a sostegno della sospensione degli eventi. La decisione coinvolge logicamente nel suo piccolo anche la, impegnata nella lotta per non retrocedere. L'interruzione del campionato avrà logicamente riflessi anche sulla vicenda.Innanzitutto, bisogna capire cosa succederà adesso alla Serie A. Verrano rinviatianche perchè a fine marzo era già prevista la sosta per le Nazionali. Le autorità adesso tenteranno di preparare un piano di ripresa per il 3 aprile, a rischio logicamente c'è anche l'Europeo. Una decisione in merito sarebbe prematura, ma non è esclusa la richiesta di un rinvio da parte dell'Italia. In caso si dovesse propendere poi per una, tiene banco la questione legata alle promozioni e alle retrocessioni, oltre che all'assegnazione dello scudetto e dei pass per l'Europa. Da giorni circola la prospettiva di una, ma è un'ipotesi che non trova logicamente d'accordo tutte le squadre. Una scelta del genere favorirebbe troppo alcune società, ad esempio quelle che hanno incontrato soltanto una volta determinate avversarie, e scontenterebbe pure i vertici del calcio. L'argomento verrà affrontato oggi nel consiglio federale, sussiste anche la possibilità ad esempio di non assegnare il titolo.Rimangono perplessità anche per la questione legata aitv: al momento non ci sono indicazioni in merito, se ne parlerà probabilmente nella riunione in programma a metà marzo.