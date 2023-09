Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

La mostra fotografica allestita in centro a Milano si chiama “”, con grandi installazioni in via Dante fino al 17 settembre.di Denys Prokopenko, ex comandante del battaglione Azov noto per il passato da ultras della Dinamo Kiev e per lePer questo motivo la mostra è finita al centro delle polemiche.; è stato organizzato anche un flash mob chiedendo l’interruzione della mostra. Per prima aveva protestato Rifondazione comunista, visto che la Azov è riconosciuta come una formazione neonazista.per esprimere “profondo sdegno” per l’omaggio ai militari noti per le stragi commesse, non solo a Mariupol ma in tutto il Donbass.Inoltre lo stesso console, nella lettera scritta al sindaco, ha ricordato come proprio in questi giorni si festeggiano gli 80 anni dalla liberazione dell’occupazione fascista del Donbass; sottolineando che per la popolazione locale, la quale ha provato sulla propria pelle i crimini di guerra, i militanti del battaglione non sono eroi, ma solamente feroci assassini., il quale ha dichiarato che le polemiche emerse dimostrano ancora una volta quanto sia influente la propaganda russa., dove un consigliere di maggioranza della lista Sala, Fedrighini, si è dissociato dal patrocinio.