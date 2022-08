L'intreccio in porta che vede coinvolti Ivan Provedel e Bartłomiej Drągowski potrebbe presto concludersi. Il portiere dello Spezia ha da tempo l'accordo con la Lazio. ma a ritardare il suo passaggio in biancoceleste erano state alcune cifre sulle commissioni degli agenti e soprattutto si aspettava che il club ligure trovasse un sostituto in porta. Sostituto che finalmente lo Spezia è riuscito a trovare. A meno di sorprese, sarà Dragowski, attualmente alla Fiorentina, a prendere il posto di Provedel. Le parti sono sempre più vicine a concludere positivamente la trattativa che di conseguenza sbloccherà anche il passaggio di Provedel alla Lazio. Questo doppio trasferimento allontana anche la possibilità che Alex Meret lasci il Napoli per trasferirsi in prestito nel club ligure.