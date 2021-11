Intervistato da Tmw, l'estremo difensore dello Spezia, Ivan Provedel, svela come sia stato un ex numero uno nerazzurro ad accendergli la passione per il ruolo di portiere.



"Il portiere che mi ha fatto innamorare del ruolo è Toldo. Ho visto la semifinale con l'Olanda quando parò anche le mosche. Lì ho deciso di fare il portiere".