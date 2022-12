Allarme rosso. Quello che lancia il quotidiano croato Sportske novosti, secondo il quale l'Argentina ha un piano definito 'marcio' per far perdere i nervi alla Croazia. Messi e compagni sono pronti a provocare alcuni giocatori ritenuti più deboli e facilmente condizionabili per innervosirli: l'obiettivo è conquistare la superiorità numerica con un'espulsione, entro il 60' , per poi vincere la partita nell'ultima mezz'ora.



SCELTI I PROVOCATORI - Insulti, come per esempio "Ho dormito con tua moglie" - scrive Sportske novosti -, o altri comportamenti strategici saranno messi in atto per alzare tensione. Sarebbero stati designati gli "aizzatori" argentini, ma non si conoscono i nomi.