L'ex attaccante della nazionale e di Roma, Genoa e Fiorentina Roberto Pruzzo, ha parlato a Il Corriere dello Sport di Ciro Immobile. Ecco come si è espresso sul bomber della Lazio: "Non so quali siano i motivi che frenano il centravanti quando gioca in azzurro. In campionato segna tanti gol e non si riesce a spiegare perché non ha lo stesso rendimento in nazionale. Io penso che si possa sbloccare, non dico per arrivare a segnare con la stessa frequenza, ma per essere decisivo anche quando difende i colori dell’Italia".



Sulle difficoltà: "Le difficoltà aumentano, ma non credo che sia una questione di modulo. Ciro ha grandi qualità, è sicuramente il miglior centravanti italiano, è un generoso, in campo dà sempre tutto e forse non essere in competizione lo porta inconsciamente a perdere qualche motivazione. Ma non ha grandi antagonisti, tra gli italiani è sicuramente il più forte e in Nazionale praticamente non ha concorrenza".



Mancini deve puntarci: "Se Mancini deve puntarci? Sicuramente. E' il più forte centravanti italiano, è destinato a fare il titolare anche al Mondiale. E’ vero che Mancini non sta tanto a guardare chi è titolare, se ritiene di far giocare altri che stanno meglio non si fa molti scrupoli. Il commissario tecnico cercherà altre soluzioni. Pronti via è Immobile il titolare, ma poi si possono fare altre valutazioni in base allo stato di forma dei giocatori".