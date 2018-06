Il Paris Saint-Germain si blocca. Il club dello sceicco Al-Khelaifi è al centro di un'indagine della Uefa, che sta analizzando la situazione prima di prendere una decisione definitiva. E' possibile una sanzione per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario, con conseguente blocco del mercato. Il club francese dovrà far registrare cessioni per almeno 90 milioni di euro entro il 30 giugno, altrimenti riferisce L'Equipe sarà blocco del mercato.



BUFFON - Nel frattempo, dunque, è stato bloccato anche l'affare Buffon, che ha già trovato un accordo con il club, ma che vede slittare la firma. Il portiere è in attesa anche della sentenza definitiva l'entità della squalifica per le parole dopo Real Madrid-Juve.