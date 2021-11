Ci sarebbe stato un contatto tra Pogba e il presidente del PSG, Al-Khelaifi, a riportarlo è The Atletic, con l'incontro sarebbe avvenuto in un hotel di Parigi. Il centrocampista del Manchester United è in scadenza di contratto e non hai mai fatto mistero di voler tornare in Francia a maggior ragione se il suo club preferito, il Real Madrid, sembra aver mollato la presa su di lui.