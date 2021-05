Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, parla del futuro di Kylian Mbappé: "Dico sempre che Kylian è un giocatore del Paris Saint-Germain. Rimarrà al PSG al 100%. Non preoccupatevi, lasciateci lavorare. È parigino, è francese, ama Parigi. Non ci sono problemi. Mercato? Abbiamo già una buona rosa, ma dobbiamo rinforzarci in qualche reparto del campo. Vedremo cosa fare con Leonardo e con mister Pochettino. L'emergenza Covid ha complicato le cose a tutti, ma noi vogliamo potenziare questa rosa" le sue parole a L'Equipe.