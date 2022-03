Per il Paris Saint-Germain rischiano di essere molto pesanti le conseguenze del burrascoso dopo partita dell'ottavo di finale di Champions League perso contro il Real Madrid, che è costato l'eliminazione a Mbappé e compagni. Il comportamento tenuto dal presidente del club francese Nasser Al-Khelaifi e dal direttore dell'area tecnica Leonardo nei confronti della squadra arbitrale non è passato inosservato ed è stato oggetto di rapporto puntuale e ricco di particolari da parte del direttore di gara Makkelie. Oltre ad essere stato immortalato dalle riprese di un dipendente dei blancos - che avrebbe ricevuto delle minacce nemmeno troppo velate da parte dei due altissimi dirigenti parigini - e che saranno messe a disposizione della Uefa per l'eventuale apertura di un'inchiesta.



IL REFERTO - Nella giornata di oggi, sul tavolo della commissione disciplinare è atteso anche il referto dell'arbitro, che ha evidenziato in maniera estremamente precisa gli atteggiamenti e i comportamenti messi in atto da Al-Khelaifi e da Leonardo. Come riferisce la collega di Cadena Cope Arancha Rodriguez, in particolare al punto 7 del documento si attesta che "il presidente e il direttore tecnico del PSG hanno mostrato un comportamento aggressivo e hanno tentato di accedere allo spogliatoio degli arbitri. Quando il direttore di gara li ha intimati di andarsene, i due hanno bloccato la porta e il presidente ha deliberatamente colpito la bandierina di uno dei due assistenti, rompendola".