Le Parisien, autorevole quotidiano francese, lo scrive già: Mauricio Pochettino va verso l'addio al PSG. Considerando i rapporti non ottimi con Leonardo, che voleva rimpiazzarlo già a gennaio, e le voci che lo vedono al Manchester United a giugno, il destino dell'allenatore ex Tottenham sembra ormai scritto.



ENNESIMA ONTA - Troppo grave l'uscita dalla Champions League agli ottavi di finale, in questo modo e con una squadra che in estate aveva salutato gli arrivi di Messi, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum e Sergio Ramos.