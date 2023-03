, presidente del, ha parlato a Marca nel corso di un evento organizzato dal giornale spagnolo. Tanti i temi toccati, a cominciare dal mercato: "Tutti vogliono sapere che ne sarà, ci stiamo concentrando perché possano continuare a giocare con noi, vediamo di poter fare le cose nel modo giusto. Non faremo errori. Ora però è anche fondamentale concentrarsi sulla stagione e sui nostri talenti più giovani."."Nella mia posizione c'è una grandissima esposizione, guardate quanta strada abbiamo percorso però. In undici anni abbiamo vinto nove volte il campionato e portato il valore della società da 70 milioni di euro a 700. Continuiamo ad investire, sappiamo come farlo. Viviamo nello sport numero uno al mondo e cerchiamo di essere i top in Europa"."Entrano in gioco molti dettagli e tanti grandi club che lottano tutti per lo stesso traguardo. Per vincere la Champions devi essere fortunato, impegnarti e sperare che non ci siano infortuni. Non esiste il margine d'errore, ciascuno viene pagato caro. Ogni anno noi proviamo a giocare per vincere, dobbiamo continuare a lavorare. A"."Non è un segreto il nostro desiderio di avere un grande stadio. I top club hanno strutture da 70 o 80mila persone, i nostri tifosi ne hanno diritto e per noi è un investimento"."Sono di gran lunga il miglior torneo al mondo, dobbiamo imparare da loro e capire come fare mle cose meglio. Scambiamoci delle informazioni, chiediamo a nuove persone di assisterci. Perché vederli come una minaccia? Bisogna essere creativi, con nuove idee, e non solo copiare dagli altri"."Se il Qatar Sports Investment può acquistare anche il Malaga? Siamo sempre curiosi quando c'è qualche club in vendita. Cerchiamo opportunità, è una società fantastica che vive una situazione difficile. Se ci sarà l'occasione, perché no? Club e città sono fantastici"."Non posso interferire su queste cose, non sono coinvolto e non ho alcuna influenza sulla vicenda. Né io né il club. Il caso riguarda le autorità giudiziarie, aspettiamo con prudenza, non posso parlare a nome dell'UEFA, faranno ciò che ritengono più opportuno"."Non dovrei parlarne... Non è una minaccia per noi, dobbiamo essere forti e lasciarci l'ego alle spalle, così come le questioni di denaro e potere. Sviluppiamo i club, rendiamoli migliori.La settimana prossima ci saranno annunci a riguardo, vedrete che ci saranno delle novità nel mondo del calcio".