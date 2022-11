Torna a parlare Nasser Al-Khelaifi. Il Presidente del Paris Saint Germain, in un’intervista rilasciata a TalkSport, ha parlato di una possibile vendita del club: “Non venderemo il club. Magari una piccola percentuale… In realtà, stiamo valutando diverse offerte che ci sono arrivate. Poi, tutti parlano del PSG e pensano che abbiamo un’infinità di soldi e che li spenderemo tutti. Questo non è vero. Se sei un imprenditore, devi investire denaro. Abbiamo acquistato il club a 70 milioni di euro ed ora vale oltre 4 miliardi. E pensare che un'offerta del genere è anche arrivata”.