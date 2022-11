Il Paris Saint-Germain continua a monitorare la situazione di William Saliba, difensore dell'Arsenal. Il giocatore è nel mirino dei francesi che sono pronti ad avanzare un offerta già a gennaio. I Gunners dalla loro parte hanno iniziato a lavorare per il rinnovo, con il contratto del francese in scadenza a giugno 2024. Non è però da sottolineare la volontà del giocatore che gradisce la destinazione parigina. Lo riporta CBS Sport.