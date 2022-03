Il Paris Saint Germain potrebbe non avere a disposizione Kylian Mbappé per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì sera contro il Real Madrid. L'attaccante francese che aveva deciso con il suo gol la gara di andata, ha subito oggi un forte colpo in allenamento ed è a forte rischio.



Oggi, secondo Le Parisien e Rmc Sport, Mbappé si sottoporrà ad esami strumentali che dovranno evidenziare l'assenza o la presenza di problematiche importanti che lo terrebbero lontano dalla partita. Sicuramente la stella francese non sarà al meglio, nel match dei match fra due squadre che, oggi più che mai, sono rivali e distanti anni luce anche a livello politico.