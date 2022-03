Secondo quanto riportato dalla stampa francese il Paris Saint Germain non ha affatto abbandonato la pista Pogba e più avanti nel corso della stagione presenterà al centrocampista del Manchester United un'offerta contrattuale per acquistarlo a parametro zero. Al momento, tuttavia, tutti gli sforzi di Leonardo sono concentrati sul provare a trattenere a Parigi Kylian Mbappé e solo una volta risolta la questione del suo contratto si capirà quanto margine avrà il club per altre importanti operazioni di mercato.