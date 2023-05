Mundo Deportivo di stamane riporta una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante Achraf Hakimi. L'esterno marocchino vorrebbe lasciare il Paris Saint-Germain dopo due stagioni. Il giocatore non si trova bene in squadra e vorrebbe cambiare aria. Due gli ostacoli principali: un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio importante, di 10 milioni netti a stagione. 25 anni, Hakimi è approdato nella capitale francese nell'estate 2021 per 68 milioni. In questa stagione ha raccolto 38 presenze, segnando 5 reti.