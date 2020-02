Tuchel contro le sue stelle. A Parigi, come scrive la Gazzetta dello Sport, Neymar e Mbappé sono irritati con il tedesco, tecnico del Paris Saint-Germain. Il motivo? Il francese non ha digerito la sostituzione contro il Montpellier, il brasiliano, invece, non ha preso bene l'assenza dell'ex Borussia Dortmund alla sua festa di compleanno. "Non è il modo di preparare le partite" le parole di Tuchel, che sembra essere ai ferri corti con i suoi due fuoriclasse.