Il giocatore olandese del PSG Georgino Wijnaldum il mese scorso dichiarò apertamente di non essere felice in Francia, non essendo considerato un titolare dall'allenatore Mauricio Pochettino. Stando a quanto riportato da TeamTalk la situazione non sembra essere migliorata, e il giocatore strizza l'occhio alla Premier League. Sul centrocampista avrebbe messo gli occhi il Newcastle, che in gennaio interverrà pesantemente sul mercato alla disperata ricerca della salvezza: il nome di Wijnaldum sarebbe in cima alla lista degli emiri.