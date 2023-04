Il clima in casasi fa sempre più teso. L'eliminazione dalla Champions League subita contro il Bayern Monaco ha lasciato ampi strascichi all'interno dello spogliatoio guidato dache anche in campo sembra aver dimenticato come si vince con leo contro Rennes e Lione che pesano come un macigno sull'attuale gestione. C'è però di più perché se il rinnovo con Leonon è mai partito e la Pulce sembra destinata all'addio, se il futuro disembra sempre più in bilico anche se di difficile collocazione sul mercato,ufficialmente blindato da un contratto ricchissimo e molto lungo, ma sempre più scontento dell'andamento del club.E nella giornata di oggi l'attaccante francese ha cirticato apertamente e a mezzo social il Paris Saint Germain. che ha incentrato praticamente solo su di lui la campagna abbonamenti 2023/24. Mbappé con una nota pubblicata sul proprio profilo instagram ha scelto "cordialmente" di sottolineare l'ingiustizia di questa scelta pubblicitaria: "Ho preso visione della campagna di riabbonamento del club per la stagione 2023/24 e in nessun momento sono stato informato del contenuto dell'intervista dai miei interlocutori. Sembrava una semplice intervista durante 'una giornata di marketing del club'. Non sono d'accordo con questo video pubblicato. Per questo mi batto per i diritti di immagine individuali.Non è la prima volta che Mbappé si ribella a questo genere di operazioni di marketing dato che in passato anche con la Francia si era rifiutato di realizzare le attività commerciali della nazionale perché non d'accordo con gli sponsor scelti dalla FFF. E quella di oggi è una battaglia che sicuramente incrina ancora di più un rapporto sicuramente complicato e che continua a lasciare ampi margini per un futuro lontano da Parigi.