Il terzino sinistro Mitchel Bakker ha un contratto con il PSG in scadenza nel 2023, ma in un’intervista rilasciata al Telegraaf ha dichiarato di non essere ancora certo della sua permanenza a Parigi. “Ci siederemo attorno a un tavolo e vedremo quali sono le prospettive per il prossimo anno. Chiaramente voglio poter giocare una stagione intera. Oggi non so ancora se resterò, ma non posso lamentarmi di questa stagione” – ha spiegato il ventenne olandese.