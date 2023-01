Da quando è stato acquistato dalla, anche se non è ancora riuscito a vincere la Champions League.Oggi la società è diventata a tutti gli effetti, tanto da potersi permettere di schierare contemporaneamente i due calciatori più forti del mondo, Lionel Messi e Kylian Mbappé, per non parlare degli altri talenti che compongono la rosa.Fra li elementi fondanti del, ancora prima che arrivassero i qatarioti, c'è il. Il kit di Hakimi e compagni, tra i più venduti in assoluto, è infatti il risultato di una partnership con lo Swoosh cominciata addirittura nella stagione 1989/90 ed ancora in vita. In Francia si tratta di un record, come si evince da un'analisi proposta da socialmediasoccer.com.Montpellier x Nike, dal 2000/2001: 23 stagioni;Stade Rennais x PUMA, dal 2007/2008: 16 stagioni;Olympique Lione x adidas, dal 2010/2011: 13 stagioni;Angers SCO x Kappa, dal 2013/2014: 10 stagioni;Nizza x Macron, dal 2016/2017: 7 stagioni;Lille x New Balance, dal 2016/2017: 7 stagioni;AC Ajaccio x adidas, dal 2016/2017: 7 stagioni;AJ Auxerre x Macron, dal 2017/2018: 6 stagioni;Strasburgo x adidas, dal 2018/2019: 5 stagioni;Olympique Marsiglia x PUMA, dal 2018/2019: 5 stagioni;Stade de Reims x Umbro, dal 2019/2020: 4 stagioni;AS Monaco x Kappa, dal 2019/2020: 4 stagioni;ES Troyes x Le Coq Sportif, dal 2019/2020: 4 stagioni;FC Nantes x Macron, dal 2020/2021: 3 stagioni;Stade Brestois x adidas, dal 2020/2021: 3 stagioni;Tolosa FC x Craft, dal 2020/2021: 3 stagioni;RC Lens x PUMA, dal 2021/2022: 2 stagioni;Clermont x uhlsport, dal 2022/2023: 1 stagione;FC Lorient x Umbro, dal 2022/2023: 1 stagione.