Marco Verratti è ormai un pilastro del Psg con cui ha rinnovato fino al 2026. In una intervista a France Football, ha ripercorso i suoi primi passi a Parigi e i tanti rumors sulla sua vita notturna. "Le persone che mi conoscono sanno cosa faccio e chi sono. Ci sono stati momenti in cui sapevo di poter uscire, momenti in cui sapevo che dovevo riposare. E avevo 20 anni, era diverso. Oggi mi piace andare a cena con i miei compagni di squadra, i miei amici, ma queste sono cose che fanno tutti. Quando ero io, era un problema. Ogni volta che perdevamo una partita, dicevano Marco è fuori. Una volta mi è stato detto pure che avevo passato una serata con la cantante Rihanna, ma non la conosco nemmeno. Devi essere onesto".