Marco Verratti non è più certo del suo posto al centro del Paris Saint-Germain. 'Le Parisien’ ha svelato un retroscena sul centrocampista della Nazionale azzurra, tornato dalle vacanze post Mondiali in sovrappeso di quattro chili: Il quotidiano ha puntato il dito sulle “troppe libertà” gli vengono concesse.



CRITICHE - L'ex Jerome Rothen lo ha attaccato: “Quando perde palla non gli si può dire niente solo perché è Marco Verratti e perché è così forte tecnicamente che può permetterselo. Ma i tifosi se ne sono accorti: ha avuto le sue possibilità, gli è stato anche rinnovato il contratto ma ora, se ha rispetto per il club come dice, deve andare via”.