Georginio Wijnaldum non sta vivendo il suo momento migliore da quando è arrivato al Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino non lo considera un titolare fisso e la sua permanenza al Psg non è così scontata. Secondo il Birmingham Mail, infatti, la squadra parigina avrebbe fissato il prezzo di 21 milioni di sterline, poco più di 25 milioni di euro, per il centrocampista olandese.