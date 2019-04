Né Juve, né Milan, né Inter e, soprattutto, né Barcellona. Il futuro di Adrien Rabiot sarà sicuramente lontano dal Paris Saint Germain con cui il rapporto è ormai da tempo rotto e irrecuperabile. C'è però un club che ha già trovato l'accordo per acquistarlo a parametro zero. Secondo Canal + in Francia la prossima squadra del centrocampista francese sarà il Real Madrid del connazionale Zinedine Zidane.