Secondo Soccer Link, c'è lo zampino dell'ex presidente della repubblica francese Nicolas Sarkozy dietro la decisione del Paris Saint Germain di richiamare Leonardo nel ruolo di direttore sportivo al posto del portoghese Antero Henrique. Grande tifoso del PSG, Sarkozy si sarebbe messo personalmente in contatto col patron Tamim bin Hamad Al Thani per convincerlo a cambiare dopo i deludenti risultati conseguiti dalla squadra nelle ultime due stagioni, soprattutto in campo europeo.