. Dalla gioia della cavalcata colaiin Qatar alla polvere dell’. Chiaro che il suo rendimento in campo sia stato condizionato dalle vicende esterne. Il treno visto a Dortmund e Milano, sponda, insomma si è fermato troppe volte e per tante partite è stato parcheggiato in stazione. Il caos poi delnon ha aiutato: la squadra diè uscita in malo modo dalla Champions e persino in Ligue 1 sta stentando, tanto da non aver ancora messo le mani sul titolo.Un imbuto in cui il marocchino si è ritrovato e che sta impattando sulla sua vita dentro e fuori dal campo.Hakimi ha bisogno ora di mettere ordine nella sua vita, fare chiarezza su quanto successo con quella ragazza e metabolizzare la separazione con la sua compagna storica. Una nuova vita, nuovi stimoli e un posto da chiamare di nuovo casa.- Il rapporto che Hakimi ha creato in un solo anno con l'Inter è qualcosa di speciale. Il marocchino è diventato un idolo dei tifosi e si è sentito parte di una famiglia, non a casoanche a distanza eLa voglia di casa però non porta solo a Milano. Secondo quanto scrive L’Equipe, Achraf avrebbe espresso il. I tifosi del Psg non gli hanno perdonato tanti atteggiamenti ritenuti sbagliati, quelli di Madrid, dove è nato, non vedono l’ora di poterlo. E, in attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore di Messi e compagni, quello che è certo è che- Pur continuando a vincere e convincere,, affidandosi a forze fresche e giovani. E proprio sulle fasce, la necessità di rinfrescare la rosa appare urgente., a sinistra si è scelto di adattare. Il francese però è un mediano e tale vuole restare, tanto da aver affermato più volte che questo ruolo è solo temporaneo per lui. InsommaHakimi è stato a lungo un grosso rimpianto madrileno. Chiuso dalla grande concorrenza, in Spagna giocava poco e all’epoca. Esame superato, ritorno meritato. Sarà possibile?ma come scrive Sport, potrebbe non essere il solo terzino a vestire Blanco. Un altro che si prospetta essere un uomo mercato in estate è Joao, laterale del, in prestito aldove però gioca poco. Appena arrivato, Tuchel gli ha chiuso le porte e dato solo poche volte la titolarità, poco per uno ambizioso come il portoghese. Scappato da, ora l’ex Inter e Juve vuole una nuova sfida:. Brutte notizie per Lucasche potrebbero vedersi scavalcare di nuovo nelle gerarchie. Non di soli Bellingham e Mbappé si vive, i Blancos della prossima stagione potrebbero mettere le ali. E c'è da ammettere che una squadra che può schierare Hakimi a destra e Cancelo a sinistra fa paura...