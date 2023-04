Ormai non è più una novità: Hiba Abouk e l'ex.terzino dell'Inter e oggi al PSG, Achraf Hakimi stanno divorziando dopo le voci di realzioni extra-coniugali più o meno confermate dell'esterno marocchino e che nulla hanno a che fare con la ben più grave accusa di presunta violenza sessuale ai danni di una giovane ragazza a Parigi.



L'attrice marocchina ha rotto il silenzio sulla vicenda sottolineando come la loro storia d'amore sia ormai finita da tempo, ma per quella che è la causa legale per il patrimonio, non è arrivata una bella notizia per i suoi avvocati. Secondo quanto raccontato da First Mag, il giocatore da tempo ha intestato tutte le sue proprietà alla madre e, di conseguenza, la metà del suo patrimonio rappresenterebbe oggi lo 0.



