Secondo quanto riferiscono i media francesi, il Paris Saint-Germain potrebbe rivedere la strategia per confermare l'attaccante italiano Moise Kean. Il club francese ha proposto all'Everton il rinnovo del prestito per un'altra stagione e ora la palla passa ai Toffees, che chiedono 45 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.