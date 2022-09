Il responsabile del mercato del Psg, Luis Campos, ha rilasciato un'intervista a RMC Sport in cui ha anche parlato di Neymar raccontando come stanno le cose: "Neymar non è mai stato in lista di trasferimento. È falso che Mbappé abbia chiesto la sua partenza. Neymar è un ottimo giocatore. Lo abbiamo, come con Messi e Mbappé. La scorsa stagione è stata difficile per lui, con gli infortuni. Ma ora va bene.