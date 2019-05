Intervistato da ESPN, Edinson Cavani, attaccante del PSG, ha parlato della sua esperienza con la maglia dei parigini e di un momento in particolare, la rimonta subita in Champions League, la scorsa stagione, contro il Barcellona:" Mi ha segnato moltissimo, nessuno di noi immaginava sarebbe potuta accadere una cosa del genere. Non dormivo, passavo la notte a leggere e arrivavo l'indomani agli allenamenti distrutto. Ci è voluto un medico per calmarmi":



Poi l'uruguayano si è soffermato sulla famosa lite avuta con Neymar:" La responsabilità di quella situazione è tutta da dare ad Emery. Avrebbe dovuto dire chiaramente all'inizio chi avrebbe dovuto tirare i rigori. Dopo tutto quello che accadde fu lui a decidere che a calciarli dovesse essere Neymar".