PSG, c'è chi dice no: Rashford vuole solo il Manchester United

Il Paris Saint-Germain inizia a programmare il futuro senza Kylian Mbappé. Il contratto dell'attaccante classe '98 scadrà al termine della stagione e il Real Madrid lo aspetta, nel frattempo la dirigenza parigina programma come sostituire il Campione del Mondo 2018.



Non un solo colpo, ma diversi acquisti sfruttando il risparmio sull'ingaggio di Mbappé per rinforzare complessivamente l'intera rosa a disposizione di Luis Enrique. Certamente un occhio di riguardo lo avrà l'attacco dove sono diversi gli obiettivi sul taccuino di Nasser Al-Khelaifi e Luis Campos: Victor Osimhen e Rafael Leao ad esempio, ma attenzione anche a Marcus Rashford, vecchio pallino del PSG.



NO AL PSG - Il Paris deve però fare i conti con la volontà dell'attaccante inglese classe '97: secondo quanto riferito dal Sun, Rashford è intenzionato a dire no alla corte del PSG per rimanere a vestire la maglia del Manchester United e sta per tagliare il traguardo delle 400 partite complessive con i Red Devils.



LA STAGIONE DI RASHFORD - Rashford è un punto fermo della squadra di Erik ten Hag: nel 2023/24, l'inglese ha collezionato 35 presenze complessive tra Premier League, Champions League, FA Cup e EFL Cup realizzando 8 gol (7 in Premier, 1 in FA Cup).



IL CONTRATTO DI RASHFORD - Rashford è legato al Manchester United con un contratto fino al 30 giugno 2028.