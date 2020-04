Vicente del Bosque, ex allenatore della Spagna, ha concesso un'intervista a Mundo Deportivo nella quale ha mosso una dura accusa nei confronti di Neymar, stella del PSG: "Per me è un giocatore fantastico, sicuramente rientra tra i primi cinque giocatori al mondo, ma non è un buon esempio. In campo simula molto, cerca spesso di imbrogliare".