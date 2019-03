In risposta a un tweet che parla del possibile accordo tra il terzino brasiliano, ex della Juventus, e ilin ottica futura, dopo oltre un mese di trattativa, Alves ha pubblicato alcune emoji molto eloquenti: prima pensierose, poi "col naso lungo" e infine una. A dimostrazione che tra il brasiliano e il club francese regna il pessimismo, soprattutto dopo l'eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League per mano del Manchester United.