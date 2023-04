Hugo Ekitiké non sta rispettando le aspettative al PSG. L'attaccante 2002 ha segnato solamente 3 gol e servito 3 assist in Ligue 1. I 40 milioni spesi dai parigini lo scorso anno per strapparlo al Reims sembrano essere stati un buco nell'acqua.



IL FUTURO - Come riporta l'Equipe, la squadra di Galtier è pronta a privarsi della sua punta, cedendolo con la formula del prestito con opzione. Tra le squadre che hanno mosso passi verso il francese sono state: Juventus, Newcastle, Eintracht Francoforte e Milan.